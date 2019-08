Liverpool y City siguen dominando en la Premier, mientras que el Chelsea no despierta

Los dos máximos favoritos al título en Inglaterra, Liverpool (1º) y Manchester City (2º), vivieron un sábado plácido, con siete goles a favor entre los dos y ninguno en contra.

El Liverpool se impuso 3-0 en Burnley, mientras que el City goleó al Brighton (4-0) en el Etihad Stadium.

En la clasificación, el Liverpool se mantiene líder con dos puntos de ventaja sobre el City, tras sus duelos de la cuarta jornada.

Segundos el año pasado con 97 puntos, los Reds de Jürgen Klopp saben que cuentan con escaso margen de error. Y ante el Burnley (11º) no perdonaron.

El Liverpool selló su cuarta victoria en cuatro partidos (goles de Chris Wood en propia puerta, del senegalés Sadio Mané, y del brasileño Roberto Firmino).

Firmino habilitó a su compañero de ataque para que Mané superase por abajo de primeras al arquero local (37). El delantero brasileño se encargó de sentenciar con un derechazo raso desde la media luna del área (80). El campeón de Europa cierra así un mes de agosto casi perfecto, en el que conquistó asimismo la Supercopa europea.

Roberto Firmino is the first-ever Brazilian to score 5⃣0⃣ #PL goals 🇧🇷 pic.twitter.com/o8SFNjRa2W