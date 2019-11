Liverpool-City, un duelo por la supremacía inglesa

El duelo en la cumbre de la Liga Premier este domingo entre los dos equipos más poderosos de Inglaterra: el Liverpool y el Manchester City, pone en juego algo más que tres puntos.

El encuentro en Anfield presenta a un Liverpool con seis puntos de ventaja sobre el City.

Pero el campeonato “nunca terminó en noviembre”, recordó Pep Guardiola el viernes en conferencia de prensa.

Sin embargo, una diferencia de nueve puntos entre los dos equipos reforzaría el sueño de los Reds de levantar al fin el título 30 años después.

El City tratará de evitar una tercera derrota en 12 fechas, más que en toda la temporada 2017/2018 y una menos de las cosechadas el curso pasado.

Y es que desde el inicio del curso, el City no es la máquina de ganar de las dos últimas temporadas, contrariamente al Liverpool, que sólo ha cedido dos puntos de 33.

Así pues, el reto es de talla para los Citizens, cuya última victoria en Anfield se remonta a la temporada 2002/2003, y la anterior a 1981.

Aunque el año pasado el 0-0 final estuvo a punto de ser un 0-1 si Mahrez hubiese convertido un penal en el tramo final del partido.

Ausencias notables

Tras la lesión de gravedad del francés Aymerique Laporte que lo tendrá varios meses apartado de la competición, el City sólo cuenta con John Stones y Nicolás Otamendi como centrales.

El primero regresó recientemente tras haber estado también lesionado varias semanas, mientras que el segundo no estuvo acertado en las dos derrotas ante el recién ascendido Norwich (3-2) y contra el Wolverhampton (0-2).

Y la perspectiva de verse ante el tridente ofensivo de los Reds Salah-Firmino-Mané ante el arco defendido por el chileno Claudio Bravo, que ocupará el puesto del lesionado Ederson, no es tranquilizadora.

“Actualmente el Liverpool es el equipo más fuerte del mundo", reconoció Guardiola.

