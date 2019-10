Liverpool remonta ante Tottenham

El Liverpool remontó este domingo el gol inicial del Tottenham de Mauricio Pochettino (2-1) para mantenerse líder invicto y con un colchón de seis puntos sobre el Manchester City (2º) al término de la 10ª fecha de la Premier League.

Una semana después de un primer freno (1-1) en Old Trafford ante el Manchester United y de su victoria en Champions ante el Genk (4-1) en Bélgica, los 'Reds' regresaron a Anfield, donde han ganado sus últimos catorce partidos.

Los tres puntos de este domingo toman más valor por cuanto el Tottenham, su rival en la última final de la Champions, se puso por delante en el minuto 1 con un gol del capitán Harry Kane.

El delantero internacional inglés, que no figura en la nómina de 30 aspirantes al Balón de Oro, anotó su 16º gol de la temporada entre todas las competiciones.

Los locales igualaron con un gol de Jordan Henderson (52), y el gol de la victoria llegó en el minuto 75, merced a un penal transformado por el egipcio Mohamed Salah.

Además, el Arsenal dejó escapar dos puntos que podrían echar de menos al término de la temporada, al conceder un 2-2 en casa en el derbi londinense ante el Crystal Palace (6º). Quintos en la tabla, los hombres de Unai Emery ven cómo el Chelsea (4º) se escapa a cuatro unidades.

Liverpool regained their six-point lead at the top of the Premier League as they came from behind to beat Tottenham 2-1 in a pulsating affair at Anfield on Super Sunday.

