Liverpool se mantiene imbatible

Un gol de penal marcado por James Milner en la prolongación (90+5) permitió al Liverpool (1º) ganar 2-1 al Leicester (3º) y llevar su pleno de victorias a ocho, este sábado en la octava jornada, en la que el Tottenham (7º) completó su semana de pesadilla al caer 3-0 ante el Brighton (13º).

Milner y el senegalés Sadio Mané se las arreglaron para dar al Liverpool otros tres puntos. En el primer tanto el primero filtró un pase al hueco al segundo, perfecto en la definición con el interior de su bota derecha (40).

Tras el empate de James Maddison (80), que hacia justicia al buen partido del Leicester, llegó el penal salvador. Mané fue derribado y Milner hizo saltar a su técnico Jurgen Klopp y a todo Anfield.

Con su triunfo el Liverpool alcanza los 24 puntos, diez más que el Leicester, tercero. En medio, el Manchester City con 16, que el domingo recibe al Wolverhampton (15º).

"Fue un super partido. Mantuvimos el ritmo. El fútbol que jugamos fue muy importante. Sin suerte no habríamos podido ganar la cantidad de partidos que hemos ganado, pero durante los 90 minutos lo merecimos. Milner mantuvo los nervios y fue magnífico", dijo Klopp.

Por el momento el campeón europeo sigue sin dar un paso en falso en su reto de ganar por primera vez el torneo inglés desde 1990. Esta vez sufrió ante un Leicester que de la mano del antiguo técnico Red Brendan Rodgers confirmó sus altas aspiraciones con un fútbol agresivo y sin complejos.

