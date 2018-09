Luis Mejía dice que hay que ir despacio con los jugadores jóvenes

El portero Luis Manotas Mejía, más allá de haberse sentido contento con volver a la selección, dijo que hubo buenas sensaciones durante el partido que se perdió con Venezuela (0-2) el martes en el estadio Rommel Fernández, en el que no se le dieron las cosas.

"El grupo intentó, el profe hizo una alineación buena, de ir al frente con jugadores jóvenes" y eso –apuntó– había que rescatar del partido.

Tampoco se sintió incómodo por haber recibido dos goles en su regreso con la selección.

"Son cosas que pasan, en el segundo gol por la necesidad de ir a buscar el empate quedamos mal parados, y son cosas que pasan que habrá que corregir.

El portero de la selección y del Nacional de Montevideo, de 27 años, indicó que en este primer partido post mundial hubo una mezcla nueva.

"Hay que ir despacio, creo que hubo una buena mezcla buena de jugadores con experiencia y jugadores jóvenes, a los más jóvenes hay que tratar de llevarlos despacio, de a poco, con mucha humildad, tampoco hay que subirles muchos los humos, porque se pueden equivocar, pero creo que hay talento".

Mejía reconoció que volver a la selección fue "una linda experiencia que no se me daba hace mucho tiempo y eso me hizo feliz".

Después de tanto tiempo sin ponerme la camiseta de mi país la sensación es inigualable, le doy gracias a todos los que siempre estuvieron en todo momento, los fanáticos, compañeros, Dios y mi familia. El camino es largo seguimos trabajando y mejorando 🇵🇦 pic.twitter.com/6LSpTYM2N3— Luis Mejia (@luismanotamejia) 12 de septiembre de 2018

El cancerbero tuvo un par de lucimientos y en una hizo una jugada con el balón en sus pies frente a la portería.

"S'i, eso pasa también cuando uno está con confianza, justo me fue a presionar rápido Rincón y no hubo otra que enganchar".

Mejía señaló que como humano no le gusta perder, pero para ser el primer partido después del mundial y con jugadores jóvenes, "por momentos se hicieron las cosas bien, sabíamos que era un rival fuerte, que jugaban un fútbol importante, entonces hay que afrontar el resultado después del partido, de muy buena manera".

Indicó que la reacción de los jóvenes fue buena después del partido, recalcando que hay que llevarlos despacio sin subirle mucho los humos.

"Perder por un 2-0 podrá decirse que las cosas no se hicieron bien, pero como dije, fuimos a buscar el gol del empate y nos hacen el segundo gol, por nuestra necesidad de empatarlo. Pero prefiero tener un equipo así, que vaya al frente a buscar el partido, pero tampoco nos podemos equivocar. De todos modos me voy con la frente en alto".