Luis Severino pacta con Yankees por cuatro años y 40 millones de dólares

El as dominicano Luis Severino evitó una audiencia de arbitraje al alcanzar un pacto con los Yankees de Nueva York por un contrato de 40 millones de dólares y cuatro años, informó a The Associated Press una fuente al tanto de la negociación.

El acuerdo incluye una opción del club para 2023 que podría dejar el monto total en 52.25 millones de dólares en cinco campañas. Si no se ejerce la opción, el derecho podrá declararse agente libre tras la temporada de 2022.

La persona habló este viernes con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún depende de completar los exámenes médicos.

Severino recibirá 2 millones de dólares en un bono por firmar, 4 millones en 2019, 10 millones en 2020, 10.5 millones en 2021 y 11 millones de dólares en 2022. La opción del club será por 15 millones con un pago de 2.75 como rescisión.

Tenía pautada la última audiencia de arbitraje del año este viernes por la mañana en St. Petersburg, Florida. Severino había pedido un aumento de 604 mil 975 dólares a 5.25 millones de dólares en su primer año elegible para el arbitraje. Los Yankees ofrecieron 4.4 millones.

Severino había compilado una marca de 41-25 y se quedó corto por dos días del tiempo de servicio para ser agente libre tras 2021. Se retrasó cuando fue enviado a las menores varias veces durante 2016 por sus altibajos.

El derecho, que cumplirá 25 años el próximo miércoles, cuenta con dos convocatorias para el Juego de Estrellas. Redondeó una foja de 19-8 con efectividad de 3.39 el año pasado, ganando 14 de sus primeras 16 decisiones, pero luego se acreditó 5 de las últimas 11 aperturas. Fue relevado prematuramente en sus dos aperturas de postemporada, teniendo foja de 0-1 en siete innings.

El mánager Aaron Boone adelantó que Severino será el abridor del día inaugural ante Baltimore el 28 de marzo.