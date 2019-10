Lyles gana final de 200 metros y ecuatoriano Quiñónez es tercero

El estadounidense Noah Lyles, gran favorito, cumplió los pronósticos y se proclamó este martes campeón de los 200 metros del Mundial de atletismo de Doha, en donde el ecuatoriano Álex Quiñónez firmó un bronce histórico para su país.

Lyles terminó la media vuelta de pista en 19 segundos y 83 centésimas, por delante del canadiense Andre De Grasse, plata con 19.95, mientras que Quiñónez entró tercero, con 19.98.

He promised a lot and he delivered!

🇺🇸 @LylesNoah wins #WorldAthleticsChamps 200m gold in 19.83. pic.twitter.com/imikFTYcp1