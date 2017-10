MLB podría sancionar a Gurriel por gesto racista

Yuli Gurriel podría ser sancionado por realizar un gesto racista durante el tercer partido de la Serie Mundial.

El inicialista cubano de los Astros afirmó que no quiso ofender al pitcher de los Dodgers, Yu Darvish, cuando estiró los pliegues de sus ojos después de conectar un jonrón ante el japonés en la victoria de Houston por 5-3 en el encuentro del viernes por la noche.

"En ningún momento yo tuve un gesto de ofensa contra ellos, al contrario, siempre he tenido mucho respeto", dijo Gurriel.

"Yo ayer comentaba que no había tenido mucha suerte con el lanzado Darvish a través de los años, y la acción fue que dije 'ojalá que él me viera como ellos y me tira un picheo cómodo'".

Una persona con conocimiento de la situación dijo a The Associated Press que la liga hablará con Gurriel.

La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque la liga no se había expresado oficialmente al respecto.