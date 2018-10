Machado y Dodgers eliminan a los Bravos

Manny Machado sacudió un jonrón de tres carreras, David Freese volvió a responder en los playoffs y los Dodgers de Los Ángeles avanzaron por tercer año consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, tras doblegar el lunes 6-2 a los Bravos de Atlanta.

Los Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisional ante los jóvenes Bravos y se medirán con los Cerveceros de Milwaukee por el título del Viejo Circuito.

Tras una tensa victoria con la que evitaron la barrida en el tercer encuentro de la serie, los “Baby Braves” tomaron la ventaja gracias a un sencillo de dos carreras del emergente Kurt Suzuki en la cuarta entrada.

Freese, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2011 con San Luis, respondió con un sencillo como emergente en el sexto capítulo ante Jonny Venters (0-1), que empujó a Cody Bellinger y a Yasiel Puig para dejar arriba a Los Ángeles por 3-2.

Can't beat the Freese. pic.twitter.com/6Os93gSz5W

Machado condenó prácticamente a Atlanta a la eliminación en el séptimo episodio, cuando encontró un lanzamiento del novato Chad Sobotka con cuenta de 1-2 y depositó la esférica en el bullpen de los Dodgers. Fue el octavo cuadrangular de Los Ángeles en la serie.

Welcome to Atlanta, where the players play. pic.twitter.com/OM5RCpw757