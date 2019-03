Mariano Rivera hará el primer lanzamiento en el Día Inaugural de los Yankees

Los Yankees de Nueva York anunciaron esta tarde que el panameño Mariano Rivera será el encargado de tirar el primer lanzamiento en el Día Inaugural de las Grandes Ligas.

El futuro miembro del Salón de la Fama estará subiéndose a la lomita del Yankees Stadium mañana jueves cuando los Yankees arranquen la temporada ante los Orioles de Baltimore en un encuentro programado para las 1:05 p.m.

Los Yankees apuntaron a Masahiro Tanaka como su lanzador abridor mientras que los Orioles nombraron a Andrew Cashner.

Mariano Rivera will throw out the ceremonial first pitch tomorrow. pic.twitter.com/rhBCM9aAXV