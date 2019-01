Mariano Rivera: 'Tomo esta oportunidad para darle las gracias a mi pueblo panameño'

El cerrador panameño Mariano Rivera se vistió esta tarde con el uniforme de futuro miembro del Salón de la Fama en un acto para los medios en Nueva York.

Rivera estuvo acompañado de Mike Mussina, Edgar Martínez y familiares del difunto Roy Halladay, los cuatro miembros de la clase de 2019 que el domingo 21 de julio serán inmortalizados en Cooperstown, Nueva York.

Ganador de cinco anillos de Serie Mundial con los Yankees de Nueva York y dueño del record absoluto de juegos salvados con 652, Rivera recordó varios pasajes de su carrera en una conferencia de prensa que tuvo un tiempo estimado de una hora.

El oriundo de Puerto Caimito en La Chorrera aprovechó el momento para agradecer al pueblo panameño por su apoyo y reconoció lo difícil que fue para él en los primeros años en las ligas menores por no saber el idioma inglés.

"Recuerdo estar en Greensboro, Carolina del Norte, mi segundo año como profesional e ir a la cama llorando, no por el juego, que para mí fue más fácil de lo esperado, sino por la barrera del idioma", dijo Rivera, de 49 años de edad.

“Vengo de un pueblo pesquero llamado Puerto Caimito en Panamá y estar ahora hablando aquí del Salón de la Fama es algo que a mi mente le cuesta comprender”, agregó.

Con 425 votos de 425 papeletas, el dueño del lanzamiento más temible, el cutter, se convirtió en el único jugador en la historia de las Grandes Ligas en ingresar de forma unánime con el 100% de los votos, acompañando al también panameño Rod Carew, quien ingresó en 1991.

“Estaba hablando con [Rod] Carew hace uno momentos y estábamos hablando de la oportunidad que nos da el Señor de representar nuestro hermoso Panamá, y él siendo el primero, yo el segundo, de los pocos peloteros que tenemos que han pasado por Grandes Ligas, es un honor. Y eso es algo que no podemos pasar por alto”, destacó el relevista de los Yankees en declaraciones reproducidas en vivo esta tarde por MLB Network.

“Y tomo esta oportunidad para darle las gracias a todo mi pueblo panameño que me ha apoyado, me ha amado, que ha estado conmigo todo este tiempo y que Dios me los bendiga”, dijo el cerrador de la novena neoyorquina.

Edgar se fue de 19-11 (579), con 2 HR y 6 RBI ante Mo.

Martínez, el quinto pelotero puertorriqueño en ingresar al Salón de la Fama, también bromeó con Mariano, luego que los periodistas le consultaran sobre su excelente promedio de bateo de .579 ante el cerrador panameño.

Sobre dicho tema, Rivera elogió al bateador designado de los Marineros de Seattle e incluso mencionó que le debía un almuerzo por ayudarlo a subir su promedio de bateo.

“Cuando uno enfrenta a bateadores de la clase de Edgar tienes que traer tu mejor versión porque sino te va a comer para desayuno, almuerzo y cena”, destacó el 13 veces miembro del Juegos de las Estrellas.