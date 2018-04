Los Marlins llaman a las Grandes Ligas al lanzador panameño Severino González

El lanzador veragüense Severino González fue ascendido de la Triple A Nueva Orleans a las Grandes Ligas por los Marlins de Miami.

González, que no reporta actividad en Triple A usará el número 48. Todavía no se ha dado a conocer su rol.

A trio of @Marlins roster moves: Brian Ellington DFA's, Braxton Lee optioned to Triple-A, and Severino Gonzalez selected from Triple-A. #JuntosMiamipic.twitter.com/aW7rU4OTaT