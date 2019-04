Martans dice que ya sabe lo que es trabajar en la federación de fútbol

+ info PDF Programa de Carlos Martans

El directivo del Tauro, Carlos Martans, no se siente rezagado por haberse postulado recién el pasado jueves, para aspirar a la presidencia del comité ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) cuyas elecciones será el próximo 10 de mayo.

Martans señaló que su experiencia como dirigente del Tauro y los tres años que estuvo en la actual junta directiva de la Fepafut como vicepresidente le han dado muchas luces para poner administrar y hacer los cambios que necesita el fútbol.

Explicó que a pesar de haber presentado su candidatura "en el minuto 90", en la que correrá solo para la presidencia, "el día en que hicimos la asamblea yo hablé primero para ver si nos dejaban votar. De allí se decidió todo. Teníamos plaza hasta el día 25 a las 6:00 p.m. para entregar lo que se iba a presentar".

De esta forma Martans se presenta como candidato a la presidencia de la Fepafut con su eslogan "Integración e integralidad del fútbol nacional".

"Nosotros hemos estado trabajando toda la distancia desde el momento en que Manuel Arias dijo que él era el único candidato. Hemos estado hablando con todos los provinciales, para saber dónde les duele. Ellos están como un puño, pero al abrir la posibilidad de que la votación no fuese nominal sino que sean por puesto, entonces eso cambió totalmente el espectro", indicó Martans.

"Yo he trabajado con Fernando Arce tres años y pico, yo no tengo por qué ponerle a nadie a Fernando, si él es una persona de fútbol. Igual que con Adán Gordón, así como con los otros. De una u otra manera trabajé con el 80% de todos los provinciales que quedaron dentro de la federación. Y es verdad, ellos están como un puño, pero yo no he tocado ninguno de sus puestos, no puse a nadie, porque ya he trabajado con ellos y puedo trabajar con ellos. Y es sano, porque así puedo vender la idea de lo que yo quiero hacer", explicó el candidato a la presidencia de la Fepafut.

Dentro de su plan de campaña, Martans quiero hacer un campeonato nacional. "Como el campeonato de béisbol, lo quiero para el fútbol, donde las provincias y los provinciales sean los dueños de las selecciones de sus provincias. Y se lo he vendido a ellos y a ellos les ha gustado. Es verdad que ellos están como un puño, saben para dónde quieren ir, pero eso no significa que todos ellos vayan a votar por Manuel Arias, porque esa no es la nómina de Manuel Arias".

Sobre este punto explicó que si "alguien hubieses querido votar por un puesto, hubiese llevado su currículum, de todo lo que has hecho, o sea, cualquiera hubiera podido ir antes del 25 como lo hizo Rubén Cárdenas. Cárdenas lo único que me pidió fue que lo nominase. A mí me nominaron Tauro y Costa del Este, y Tauro nominó a Cárdenas para tesorero".

Indicó, que cada uno va por un puesto y el que no pueda trabajar con gente de fútbol, no puede estar. Porque no puedes intentar tener una junta directiva donde todos sean "yes man", eso no es productivo ni es bueno para la federación.

"Con la federación, Chaluja ha hecho un gran trabajo creando la estructura, ahora tiene que venir, no la parte administrativa ni estructural, sino por la parte deportiva. Saber para dónde queremos ir. La liga tiene que crecer y tiene que ser igual a la de todas las partes del mundo, porque tenemos el problema de que tenemos un solo producto que se llama selección mayor, que es la que le da el dinero a todo el fútbol para poder salir adelante. Si la selección por A o B motivos no le va como queremos, nos va a ir mal en todos, porque los patrocinadores van a bajar, los montos van a bajar".

Por eso propuso hacer fuerte a la Liga Panameña de Fútbol. "Porque vamos a tener un segundo producto que le dé dinero, que sea vendible y que cada vez aporte más a la Fepafut".

También dentro de su plan están las categorías menores. "Las categorías menores, que es donde está el secreto de que vayamos a todos los mundiales. Si nosotros podemos lograr que las provincias tengas categorías fuertes, que los clubes tengan categorías fuertes desde la Sub 11 hasta la sub 19, nosotros estaríamos yendo continuamente a los mundiales, lo que nos va a dar la oportunidad de aspirar a ir a otra Copa del Mundo".

"Yo fui parte tres años y medio de la Fepafut y puedo decir todo lo que se hace en la federación de fútbol. "No había nada, no habían torneos nacionales, torneos de clubes, nada, ahora ya llegó el Sub 13 de la LPF, el campeonato nacional Sub 13, de las provincias que juegan contra los clubes, todo esto ha pasado", indicó.

Por toda su experiencia y sus planes, consideró que la próximas elecciones de la Fepafut van a ser reñidas.

"La gente también ha estado esperando que hubiese otra persona para presidente y por eso decidí entrar al ruedo, creo que tengo todo el derecho por el trabajo que he hecho toda mi vida en el fútbol, 30 años de estar metido en esto, en el tiempo en que estoy en el Tauro", precisó.

"Yo he estado desde el día cero en contra de Manuel Arias y de hecho yo renuncié a la federación de fútbol, porque iba a apoyar a Robert Zauner [presidente del Tauro] en su gestión para ser presidente", aseveró.

Respondiendo sobre el hecho de que el Tauro fue el único club de la Fepafut que no hizo elecciones, consideró que eso no lo privaba de poder a aspirar a la presidencia de la Fepafut.

"El estatuto es claro, habla de miembros de la federación. Yo no estoy suspendido, el Tauro no está suspendido, el Tauro lo único que no puede hacer es votar para las elecciones de la Fepafut. Ya lo corroboré con la parte legal de la federación. El Tauro puede proponer, en la última asamblea tuvimos derecho a voz. Tauro es miembro de la federación, por eso puede nominar, no puede votar. El estatuto allí lo dice. Pero ponte que quisieran alegar, a mí me postuló Costa del Este", finalizó Martans.