Martino y Ancelotti, ante su primer ‘examen parcial’ de la temporada

MADRID, España. (DPA).- Gerardo Martino y Carlo Ancelotti se enfrenta a la semana más importante desde que ambos están en España, siete días que incluirán prestigiosos partidos de Liga de Campeones y el gran clásico de la liga española.

Será el primer “examen parcial” para el técnico argentino, según sugirió hoy Andoni Zubizarreta, el director deportivo del Barcelona. Y, por extensión, también para el italiano que dirige al Real Madrid.

“Esta semana es como si estuviéramos ante un primer examen parcial. Las notas, hasta ahora, están yendo muy bien. Aquí estamos acostumbrados a sacar un 10 y cuando sacamos un 8 parece que las cosas vayan mal”.

“Tenemos el listón muy alto. Habríamos firmado llegar al clásico con ocho victorias y un empate”, opinó Zubizarreta.

El dirigente del Barcelona envió así un doble mensaje: primero, que un clásico no es un partido más; y segundo, que se está exagerando el tropiezo relativo del equipo ante Osasuna, que empató sin goles y rompió así una racha de ocho victorias consecutivas del conjunto azulgrana en el inicio de la temporada 2013/2014 de la liga española.

Lo que es innegable es que el último fin de semana situó el clásico en un escenario notoriamente distinto al sugerido a comienzos de la pasada semana. Ahora el Real Madrid no parece tan malo.

La supuesta paridad llega porque el Barcelona sufrió un innegable atasco ofensivo en Pamplona, donde rompió una racha de 64 partidos consecutivos marcando en la liga española.

Por el contrario, el Real Madrid ganó 2-0 al Málaga, un resultado no demasiado espectacular, aunque más interesante fue su actuación, calificada unánimemente por la prensa española como “su mejor partido de la temporada”.

Bernd Schuster, el entrenador del Málaga y hace unos años del Real Madrid, sugirió que es mejor “esperar al próximo partido” para consolidar juicios.

LIGA DE CAMPEONES

Pero antes del clásico hay una cita europea nada desdeñable, pues tanto Real Madrid como Barcelona se miden a rivales con historia, como son Juventus y Milan, respectivamente, aunque ambos equipos vivieran tiempos mejores.

A blancos y azulgranas les vendría más que bien el triunfo para fortalecer la moral entre sus hinchas antes del clásico.

Será un buen momento para comprobar si los problemas ofensivos del Barcelona son coyunturales y si el Real Madrid ya tiene un plan atractivo de juego.

Más alla del glamour de la Liga de Campeones, la realidad es que los hinchas españoles ya sólo parecen tener ojos para el clásico.

Así lo afirmó hoy el diario As, cuando opinó: “Se ven casi como entremeses los partidos de Champions contra la Juve y el Milán, que no hace tanto tiempo serían el no va más”.

Será una semana muy interesante para comprobar en qué momento están Real Madrid y Barcelona, ver si es cierto que los blancos equilibraron fuerzas.

Son más las sensaciones que la estadística. Por eso, sin ser finales, Martino y Ancelotti están ante “exámenes parciales”. Las notas se entregan después del clásico.