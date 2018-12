Martino, feliz por marcharse del Atlanta United con el título de la MLS

El técnico argentino Gerardo Martino, del Atlanta United, se mostró feliz por dejar el cuadro estadounidense t ras ganar el título de la Major League Soccer (MLS), al vencer este sábado en la final 2-0 al Portland Timbers.

"Si uno tuviera que elegir la manera de dejar un lugar, esta sería la mejor de todas. Sobre todo porque lo había comunicado antes y nada tenía que ver con la decisión final. Esta es una manera que me gusta de irme de un lugar", señaló exultante el Tata en conferencia de prensa.

"La ganamos, sienta bien. Hacía bastante tiempo, desde 2013 con Newell's y otra con Barcelona (la Supercopa de España) y ahora esta. Después de varias decepciones, sobre todo con esas dos Copas América (con Argentina en 2015 y 2016)", agregó.

Martino, cuyo futuro parece estar en el banco de la selección mexicana, agradeció a la organización el proyecto que le presentó hace dos años al convertirlo en el primer técnico de la institución.

"Lo que más satisfacción me produce es que el proyecto que me presentó el club haya sido capaz de poder sacarlo adelante. Me brindaron todo lo que un cuerpo técnico necesita, tenemos probablemente las mejores instalaciones de la MLS, el mejor equipo de la MLS, han venido jugadores grandiosos. Tenemos absolutamente todo y nos preocupamos solo de jugar al fútbol y de armar un equipo que gane", apuntó ante los medios.