Médico de gimnastas se declara culpable de abuso sexual

Un exmédico acusado de abusar sexualmente de al menos 125 niñas y jovencitas cuando trabajaba para la federación estadounidense de gimnasia y la Universidad Estatal de Michigan se declaró este miércoles culpable de varios cargos, por los que enfrenta una sentencia mínima de 25 años en prisión.

Larry Nassar, de 54 años, admitió haber abusado de siete niñas, mayormente bajo el engaño de estar tratándolas, en su casa en el área de Lansing y en una clínica en el campus universitario. A excepción de una, sus siete acusadoras eran gimnastas.

Nassar enfrenta además cargos similares en un condado vecino y demandas presentadas por más de 125 mujeres y niñas.

Las gimnastas olímpicas Aly Raisman, McKayla Maroney y Gabby Douglas están entre quienes han dicho públicamente que fueron víctimas de Nassar.

Algunas de sus acusadoras asistieron a la audiencia de este miércoles en una sala del tribunal en el condado de Inghom. Varias estaban llorando.

"A todas las afectadas... lamento enormemente que esto fue como un fósforo que desató un incendio forestal descontrolado”, dijo Nassar. “Rezo con el rosario todos los días en busca de perdón. Yo quiero que ellas sanen. Quiero que la comunidad sane”.

Nassar reconoció que su conducta no tenía propósitos médicos legítimos y que no tenía el consentimiento de las niñas. Perdió su licencia médica en abril.

El acuerdo con la fiscalía prescribe una sentencia mínima de 25 años de prisión, pero la jueza pudiera fijar el mínimo en 40 años.

En Michigan, los reclusos tienen derecho a libertad bajo palabra tras cumplir la sentencia mínima. La audiencia de sentencia fue fijada para el 12 de enero.

La jueza Rosemarie Aquilina le dijo a Nassar: “Usted usó su posición de confianza en la forma más vil para abusar de niñas ... Yo concuerdo en que ahora es momento de sanar, pero eso pudiera tomarles toda la vida mientras usted se pasa su vida tras las rejas, pensando en lo que hizo para robarles la niñez”.

Aquilina consideró que las acusadoras son “superhéroes para todo el país, porque esto es una epidemia”.

Normalmente, las gimnastas acudían al médico para que las tratara de distintas lesiones relacionadas con su deporte. Varias acusadoras se mostraron descontentas con las disculpas ofrecidas por Nassar.

“El hecho de que él sólo piense ‘íoh!, me declaré culpable y todas ustedes pueden comenzar a sanar’ me parece algo ridículo. No pienso que él entienda verdaderamente cuántas personas resultaron dañadas por todo esto ni en qué medida”, señaló Lindsey Lemke, gimnasta de la Universidad Estatal de Michigan.

Tras la audiencia, una de las acusadoras, Larissa Boyce, dijo que fue “muy duro” mirar a Nassar en el tribunal. “Se trata de un hombre en el que confiábamos. Ha admitido que lo que hizo fue malvado”, dijo.

Nassar enfrenta además acusaciones similares en el condado de Eaton, donde se ubica un club de elite de gimnasia. Espera también sentencia en una corte federal, por cargos de pornografía infantil. Muchas acusadoras han demandado a la Universidad, a la federación y al Comité Olímpico Estadounidense.