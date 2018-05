Menayothin vence al panameño Estrada y empata marca de Mayweather

El púgil panameño Leroy Sensacional Estrada no pudo concretar su sueño de convertirse en el campeón número 31 del boxeo istmeño tras perder este miércoles 2 de mayo por nocaut ante el campeón tailandés Wanheng Menayothin.

El combate se realizó en tierras tailandesas este miércoles por la madrugada (hora de Panamá) y estaba en disputa el cetro de las 105 libras versión Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en poder del local.

Desde el primer campanazo Menayothin tomó control de las acciones. Derribó en dos ocasiones a Estrada en el tercero de ahí en adelante el tailandés fue más dominante, y en el quinto le propinó su quinta caída, lo que llevó al árbitro a detener el combate.

Con esta victoria Menayothin queda con una marca de 50-0, un hecho curioso para el boxeo, ya que iguala el registro de imbatibilidad que tiene el estadounidense Floyd Mayweather, quien ya está retirado.

Menayothin, de 32 años, tuvo más atención de lo habitual en este combate, que contó con la presencia del presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, y no era para menos, ya que fue un día para la historia al emular a un legendario como Mayweather.

Wanheng Menayothin drops Leroy Estrada for a fifth time in round 5 and the ref stops the fight. Menayothin (real name Chayaphon Moonsri) retains the WBC strawweight title and ties @FloydMayweather’s 50-0 record #boxingpic.twitter.com/yGb7g1VzxZ