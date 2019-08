Messi, Cristiano Ronaldo y Mané, los nominados al mejor atacante de la Champions

El argentino Lionel Messi (FC Barcelona), el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus de Turín) y el senegalés Sadio Mané (Liverpool) fueron nominados al premio de mejor delantero de la pasada Liga de Campeones, anunció este jueves la UEFA.

Los premios de mejor arquero, defensa, centrocampista y delantero de la edición 2018/19 de la Champions League se entregarán el 29 de agosto en Mónaco en el sorteo de la fase de grupos de la próxima edición de la máxima competición continental.

Los tres arqueros nominados son el brasileño Alisson Becker, del Liverpool, el azulgrana y alemán Marc-André ter Stegen y el finalista con el Tottenham y francés Hugo Lloris.

Los defensas señalados fueron los Reds Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold y el joven holandés Matthijs de Ligt, que cambió en julio el Ajax de Ámsterdam por la Juventus.

💫 2018/19 #UCL Midfielder of the Season nominees 💫

Who are you picking? 🧐#UEFAawards