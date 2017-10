El hijo de Michael Schumacher sueña con correr en la F1

A sus 18 años, Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, no ha brillado especialmente en su primera temporada en F3, pero mantiene su objetivo de ascender a la Fórmula 1, explicó a la agencia alemana SID, filial de AFP.

"Sí, mi objetivo sigue siendo la F1", indicó al término de una temporada en la que solo subió una vez al podio (3 en Monza en abril), y en la que terminó duodécimo en la general.

"Me centro en mí mismo y no miro a los demás pilotos. Cada uno progresa a su ritmo, no es comparable", añadió, aludiendo a Lance Stroll (18 años) o Max Verstappen, que corrió su primer Gran Premio en F1 con 17 años.

"Afronté mi primera temporada en F3 con el objetivo de aprender lo máximo posible", explica. "Así ha sido este año y estoy realmente contento. Intento mejorar en todas las facetas", concluyó.