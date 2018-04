Mitchell y el Jazz vencen al Thunder y empatan la serie

No fue sino una hora antes del partido cuando se confirmó que Donovan Mitchell estaba en condiciones de jugar por el Jazz en el segundo encuentro de la serie de postemporada frente a Oklahoma City.

El Thunder habría preferido seguramente que el escolta se ausentara. Pese a un golpe en el pie izquierdo, el novato Donovan Mitchell anotó 13 de sus 28 puntos en el último cuarto para ayudar a que Utah derrotara este miércoles 102-95 a Oklahoma City, con lo que se empató a un triunfo por bando la serie de playoffs de primera ronda en la Conferencia del Oeste.

🎥| First two playoff games in the books and 55 points to show for it.@spidadmitchell highlights ⬇️ pic.twitter.com/WZ9il7oarW