El Mundial de atletismo llega a su fin con EU como el gran ganador

El Mundial de atletismo de Doha 2019 bajó el telón este domingo, en una jornada en la que Estados Unidos (EU) confirmó su clara hegemonía en esta edición y en la que la mítica Allyson Felix añadió un decimotercer oro mundial a un palmarés de ensueño.

El récord de medallas mundiales de la atleta californiana se eleva ahora a 18: 13 oros, 3 platas, 2 bronces), en pruebas que van desde los 100 a los 400 metros, además de los relevos.

Felix consiguió su objetivo incluso sin tener que saltar a la pista este domingo.

Fue en el relevo 4x400 metros femeninos, donde la atleta de 33 años sí que había participado en la serie que clasificó a su país a esta final, donde ella figuraba como suplente.

En la final femenina, las estadounidenses contaron como figuras como Dalilah Muhammad y Sydney McLaughlin, sus superestrellas de los 400 metros vallas.

El Team USA se impuso con un tiempo de 3:18.92, cómodamente por delante de Polonia (3:21.89, plata) y de Jamaica (3:22.37), que había sido inicialmente descalificada pero finalmente pudo quedarse con el bronce tras el éxito de un recurso.

Justo después de esa final tuvo lugar la masculina, la última prueba de Doha 2019, donde también hubo éxito de Estados Unidos.

Los norteamericanos se impusieron con un crono de 2 minutos, 56 segundos y 69 centésimas, por delante de Jamaica (2:57.90), plata, y de Bélgica (2:58.78), bronce.

Colombia, con su subcampeón mundial de 400 metros Anthony Zambrano, acabó al pie del podio (2:59.50), en la cuarta posición.

Las alegrías para EU llegaron este domingo, en el último día del campeonato, con la final de 100 metros vallas, donde Nia Ali se coronó (12.34) por delante de su compatriota Kendra Harrison (12.46), plata.

Estados Unidos ha dominado desde el segundo día el medallero del Mundial de Doha, donde finalizó este domingo con 14 oros, igualando su récord, en un total de 29 metales. Muy lejos, en el segundo lugar, aparece Kenia, con 5 oros (en un total de 11 medallas).

Este domingo, los kenianos sumaron un título, el de Timothy Cheruiyot en los mil 500 metros, que consiguió así subir a lo más alto del podio por primera vez después de haber sido plata hace dos años en Londres.

En los 10 mil metros, el ugandés Joshua Cheptegei se proclamó campeón con un tiempo de 26:48.36, sucediendo en el palmarés al británico Mo Farah, ganador de todas las finales olímpicas y mundiales en esa distancia desde los Juegos de Londres 2012.

Tras dejar planear la duda sobre su presencia en el Mundial de Doha, Farah optó finalmente por no acudir a esta cita en Catar para centrar sus esfuerzos en la defensa de su título el 13 de octubre en el maratón de Chicago.

Malaika Mihambo wins world title in Doha with 7.30 (7.38 effective jump) becoming the 12th best long jumper of all-time

Slow motion beauty pic.twitter.com/tSBpXIY8K0