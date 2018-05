Los cuatro mejores de la NBA: Cavs, Celtics, Warriors y Rockets

La franquicia más ganadora. El mejor jugador de su generación. Los campeones reinantes. Y el probable Jugador Más Valioso de la liga. Lo mejor de lo mejor se cita en las finales de conferencia de la NBA.

Con la victoria de Boston sobre Filadelfia la noche del miércoles, se bajó el telón de la segunda ronda de la postemporada y no necesariamente llena de drama, pues fue la primera ocasión desde 2002 que ninguna de las cuatro de conferencia no superan los cinco partidos.

Cleveland barrió su serie ante Toronto, mientras que Houston, Golden State y los Celtics prevalecieron al superar sus compromisos por 4-1.

Se abre una pausa por algunos días y la actividad se reanuda el fin de semana. Cleveland y Boston darán comienzo a la siguiente ronda con su final de la Conferencia del Este, que arrancará el domingo.

Los Warriors y los Rockets iniciarán su serie por el título del Oeste el lunes. Y sí, los Cavaliers y los Warriors están a cuatro triunfos de encontrarse en una cuarta final de la NBA de manera consecutiva.

With the best fans in the @NBA behind us, home court advantage has been key to our playoff success so far. #CUsRisepic.twitter.com/QDV4xs6929