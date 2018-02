NBA: Warriors buscan elevar su nivel

Los Warriors de Golden State jamás han perdido más de 15 partidos en una temporada desde que son dirigidos por Steve Kerr. En esta campaña podrían alcanzar este total en la primera noche después del receso del Juego de Estrellas.

Los Warriors que vuelven a la cancha este jueves por la noche no son el mismo equipo que dominó a la NBA las tres últimas temporadas.

Los campeones defensores perdieron cuatro de sus ocho últimos partidos antes del receso y cayeron al segundo puesto en la Conferencia del Oeste detrás de Houston.

Con marca de 44-14 y cuatro superestrellas en el plantel, los Warriors siguen siendo muy buenos, solo que no tan buenos como antes.

.@CyberPolicy_com bringing you all the defensive highlights from last week, #DubNation! Check it out 👇 pic.twitter.com/6OyqNIliFV