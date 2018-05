Nadal vence a Djokovic y se clasifica a la final en el Masters de Roma

El español Rafael Nadal número dos del mundo, se clasificó para la final del Masters 1000 de Roma, derrotando en dos sets en semifinales al serbio Novak Djokovic, exdominador del ranking ATP caído al puesto 18º, este sábado por 7-6 (7/4) y 6-3.

En la final, Nadal se enfrentará al ganador de la segunda semifinal, que mide al número tres mundial y reciente campeón en Madrid, el alemán Alexander Zverev, contra el croata Marin Cilic, quinto de la clasificación mundial.

