Nadal cae ante Thiem y perderá el puesto de número uno del mundo

Rafael Nadal sufrió este viernes su primera derrota sobre tierra batida desde hace casi un año, al caer 7-5 y 6-3 frente al austríaco Dominic Thiem en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, con lo que perderá el número uno del ranking.

Nadal cederá la cima en la próxima clasificación mundial ATP al suizo Roger Federer, que optó por no disputar la temporada europea sobre tierra batida este año, incluido Roland Garros (27 de mayo-10 de junio).

Domi does it again!@ThiemDomi defeats defending champion Nadal 7-5 6-3 to reach #MMOPEN semi-finals. pic.twitter.com/I0xG74Kii4