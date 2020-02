Nairo Quintana, nuevo líder en la Vuelta a Cataluña

SACó VENTAJA EN EL ASCENSO

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) se colocó este jueves líder de la Vuelta a Cataluña tras la cuarta etapa, ganada en Port Ainé por el belga Thomas De Gendt (Lotto).

Quintana, segundo de la etapa, se alejó del español Alberto Contador, el último en seguir su ritmo, en el último kilómetro de la larga ascensión hacia Port Ainé (18 km), una estación de esquí a mil 975 metros de altitud.

"El día de mañana es una etapa que hay que tener cuidado en todo momento, pero será sobre todo el último día en el circuito de Barcelona, que es bastante nervioso, donde la atención habrá de ser máxima".



Contador, superado in extremis por el australiano Richie Porte en la lucha por la tercera plaza, entró a 15 segundos del colombiano.

El británico Chris Froome, vencedor del Tour de Francia, fue octavo, a 1 minuto y 45 segundos de Quintana.

Apoyado por su hermano Dayer, José Herrada y Winner Anacona, Nairo Quintana dejó primero que los integrantes de BMC mostraran sus armas y asestó después dos golpes definitivos: uno a 2 km de meta, con Contador (TNK) como único acompañante, y otro dentro del último kilómetro para dejarlo atrás.

"Hoy me he sentido mejor. Ha sido un gran día. El equipo nos ha trabajado muy bien toda la jornada, siempre yendo adelante, como viene haciendo desde el lunes. Al final se ha ido muy rápido por detrás y tuvimos que pasar directamente al ataque. He aprovechado mi oportunidad en cuanto he visto la ocasión. He podido hacer ese gran ataque y recuperar esas distancias que se abrieron en el final de ayer. He estado cuidándome bien desde que volví de San Luis, trabajando bien para empezar la temporada europea en buena condición... y esta es la recompensa", afirmó Quintana.

"¿La victoria final? Sigue estando complicada. Está Contador muy cerca... y en realidad, todos están a muy pocos segundos, habrá mucha gente interesada en moverse en lo que resta y nunca hay que fiarse de ningún rival".

"El día de mañana es una etapa que hay que tener cuidado en todo momento, pero será sobre todo el último día en el circuito de Barcelona, que es bastante nervioso, donde la atención habrá de ser máxima. Esperamos controlar sin ningún problema. Tenemos un gran equipo que no me va a fallar y que lo va a dar todo hasta el domingo. Esperemos que los rivales tampoco tengan sus mejores días", añadió el colombiano.

Quintana tomó distancias respecto a sus rivales. El estadounidense Tejay Van Garderen perdió medio minuto y un grupo en el que estaban el irlandés Dan Martin, anterior líder, y el francés Romain Bardet, terminó con el mismo tiempo que Froome (8), a unos 40 segundos del colombiano.

De Gendt, tras una larga escapada, superó en la subida final al holandés Pieter Weening, que había atacado la ascensión en cabeza. El belga (29 años) mantuvo una ventaja de 1 minuto y 8 segundos sobre Quintana.

"No tenía buenas sensaciones. En la subida final intenté, mantener el ritmo", explicó De Gendt, muy alejado en la clasificación general.

En la clasificación general provisional, Quintana precede ahora a Contador en 8 segundos, a Porte en 17 y al irlandés Dan Martin, que llevaba el maillot de líder en la salida de Baga, en 24.

Este viernes, la quinta etapa une Rialp a Valls, tras 187 kilómetros. A tres días del final, Quintana parece estar en buena posición para ganar la prueba.