Neymar: 'Fue un partido muy difícil'

La selección brasileña derrotó este lunes 2-0 a México en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 en "un partido muy difícil", reconoció Neymar, autor del primer gol, tras la contienda.

"Tenemos que aprender a sufrir. Fue sufrido, un partido muy difícil. Sabíamos de la calidad del rival", comentó el delantero del Paris Saint-Germain tras el choque.

El atacante brasileño podría haber ampliado su cuenta goleadora si el arquero mexicano Guillermo Ochoa no le hubiera detenido la mayoría de sus disparos.

"[Guillermo Ochoa] es un gran arquero, todo el mundo lo sabe. Felicidades para él hoy por un gran partido. Pero yo nunca me rindo", comentó en conferencia de prensa luego de ser nombrado mejor jugador del partido.

"No me importa la crítica porque eso podría incidir en mí. En los dos últimos partidos no quise hablar con la prensa porque no quería polémicas. Hay mucha gente hablando. Yo solo quiero jugar, ayudar a mi equipo y a mis compañeros, para eso estoy aquí, para ganar", sentenció.

El jugador del PSG anotó el sexto tanto de su carrera en una Copa del Mundo, el primero en una fase eliminatoria, superando así al portugués Cristiano Ronaldo y al argentino Lionel Messi, incapaces de ver puerta en las rondas de eliminación directa.

"Estoy muy contento con mi actuación, pero aún mucho más con la victoria del equipo", señaló por su parte Willian, otro de los más destacados de la Canarinha.

Brasil espera ahora rival en cuartos, que saldrá el ganador del choque entre Bélgica y Japón.