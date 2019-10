Colsaerts ganó el Abierto de Francia

El belga Nicolas Colsaerts conquistó este domingo su tercer título del circuito europeo de golf al vencer en el Abierto de Francia, por delante del danés Joaquim Hansen y el sudafricano George Coetzee.

Colsaerts, de 36 años, iba líder destacado tras la tercera y penúltima jornada del sábado, con tres golpes de ventaja sobre Coetzee, pero en el último recorrido el belga no estuvo tan acertado como días anteriores y necesitó 72 golpes para completar el recorrido, uno por encima del par.

Sin embargo no lo aprovecharon sus rivales, ya que Coetzee y el japonés Kurt Kitayama, tercero el sábado a cuatro golpes del belga, firmaron el par del campo, un resultado insuficiente para lograr la victoria.

After 7 years Nicolas Colsaerts is a winner again on the European Tour 🇧🇪🏆@Coelsss#OpenDeFrancepic.twitter.com/enM4OSN4mZ