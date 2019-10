Nominados para el Balón de Oro

Sin apenas sorpresas, Megan Rapinoe y Virgil Van Dijk figuran en las listas de nominados a los diferentes Balones de Oro desveladas este lunes por la revista France Football, y que serán entregados el 2 de diciembre.

Por contra, los nombres de varios astros del balón no aparecen en la selección masculina, como el brasileño Neymar o el último ganador del Balón de Oro, el croata del Real Madrid Luka Modric.

La estadounidense Rapinoe, estrella del Mundial-2019, parte como gran favorita para el galardón individual más prestigioso que se entrega en el fútbol.

La futbolista de 34 años que juega en Seattle ganó la Bota de Oro por ser la máxima goleadora de la competición y también recibió el premio a mejor jugadora del torneo.

El año pasado la noruega Ada Hegerberg se llevó el primer Balón de Oro femenino de la historia.

