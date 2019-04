Nowitzki confirma su retiro tras triunfo de Mavericks

Dirk Nowitzki se cercioró de dar su mejor actuación de una campaña en la que lo rodeó el misterio. Luego, se decidió a ratificar lo que había sido un secreto a voces.

El alemán anotó 30 puntos, su mayor cifra en la temporada, y confirmó su retiro inmediatamente después de que los Mavericks de Dallas vencieron el martes 120-109 a los Suns de Phoenix.

“Trataré de jugar un poco mañana y disfrutaré todavía, intentando algunos saltos”, indicó Nowitzki. “Desde luego, esta noche para mí fue la gran noche, una más frente a estos fanáticos sorprendentes que me han apoyado a lo largo de dos décadas”.

El alemán de 40 años no había revelado sus planes sino hasta después de disputar su último encuentro en casa. Sin embargo, se sospechaba su decisión durante toda la campaña, y lo ocurrido durante el partido del martes no hizo sino reforzar esas hipótesis.

Tras discursos de Larry Bird y de otros jugadores que eran ídolos de Nowitzki, el astro dijo al público: “Este es mi último partido en casa”.

🎥: #Dirk went off for 30 points, 8 rebounds, 3 assists and 1 block as we watched @swish41 light it up at the @AACenter one last time! pic.twitter.com/BYaVPuxVJC