Nuevo editor de deportes del NYT, con lazos panameños

La redacción de deportes del diario estadounidense New York Times tiene a partir de este jueves 10 de enero, un toque panameño.

Se trata del periodista Randy Archibold, quien fue designado como editor en jefe de la sección de Deportes del diario, en cuya biografía se resalta sus lazos con la tierra de sus progenitores: Panamá.

Archibold, con 20 años de experiencia en NY Times, se ha destacado en diversos campos del periodismo.

También ha escrito sobre la selección de fútbol de Panamá, que en 2018 por primera vez participó en una Copa del Mundo de la FIFA, en la categoría absoluta.

El departamento de comunicaciones hizo el anuncio de la designación enfatizando que Archibold es uno de los mejores exponentes de la sección de deportes

Congratulations to Randy Archibold (@randyNYT), the new editor of @NYTSports. https://t.co/JCsLKlUkiX