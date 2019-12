Olivera, primera mujer que completa cinco maratones olímpicos

ATLETISMO CHILENO

Tiene 40 años, es madre de cinco hijos y acaba de retirarse del atletismo como la primera mujer en la historia que completa cinco maratones olímpicos.

Erika Olivera, que fue la abanderada de Chile en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cumplió este domingo su sueño de fijar una marca que será difícil de superar.

"Me voy como quería irme", declaró la corredora tras finalizar en el puesto 105 entre 156 participantes, en 2 horas, 50.29 minutos. Un total de 23 competidoras no terminaron la prueba.

"Me enorgullezco mucho de haber terminado los cinco (maratones) y de ser la primera mujer en la historia que lo hace", indicó. "Me siento joven, feliz de haber podido terminar la carrera. Es un desafío que me había propuesto hacía cuatro años".

El mes pasado Olivera reveló públicamente que su padrastro había abusado sexualmente de ella desde la infancia y hasta la adolescencia.







Olivera, figura emblemática del deporte chileno por su perseverancia, corrió los maratones de Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 y Londres 2012. No estuvo en Beijing 2008 por razones personales.

"Llevo 29 años en el atletismo, 24 representando a Chile, y quería cerrar mi carrera en unos Juegos Olímpicos, terminando la carrera, y lo hice", apuntó.

Cuando se le preguntó si había alguna de las carreras que tenga un significado especial, respondió que "obviamente me quedo con esta". "Todas tienen algo especial, pero para mí esta fue la más importante: terminar unos Juegos Olímpicos logrando esa hazaña que va directamente a mi tablita de récords, eso me hace feliz".

Indicó que sintió "algunas molestias musculares en el kilómetro 35", pero que ello no le impidió seguir corriendo. Explicó que el secreto para poder correr y criar a cinco hijos es "planificar".

Añadió que el año que viene terminará la carrera de ingeniera en administración de empresas y que también quiere ser entrenadora.

"No puedo hacer justicia con mis manos, tampoco judicialmente", señaló. "La única manera de hacer justicia que me queda es contar la verdad. Los secretos pesan mucho".