Manny Pacquiao celebra sus 40 años 'más fuerte y más rápido'

El filipino Manny Pacquiao, leyenda del boxeo, celebró de manera extravagante sus 40 años, con miles de invitados, incluido el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y se declaró "más fuerte y rápido" que nunca.

"Me siento más fuerte y más rápido, y por la gracia de Dios soy más sabio a los 40 años, me siento como si tuviera 25", dijo Pacquiao, que tiene ganas de enfrentarse al estadounidense Adrien Broner el mes que viene."Creo que lo mejor está por venir. No habéis visto todavía lo mejor de Manny Pacquiao", añadió.

El cumpleaños, medio abierto al público y festejado en un centro comercial de la localidad donde vive, General Santos, celebró una tómbola en la que se rifaron automóviles y electrodomésticos y acogió actuaciones de grupos de rock y cantantes de gospel.

Detalles Único boxeador en tener títulos mundiales en ocho pesos diferentes, Pacquiao puso fin a su carrera en 2016 para convertirse en senador de Filipinas.

"El boxeo es mi pasión y el servicio público mi misión", dijo. Pero en julio de 2018 Pacquiao volvió de su retiro para recuperar su título WBA de peso wélter, derrotando por KO al por entonces campeón, el argentino Lucas Matthysse.

En sus 23 años como profesional, el filipino cuenta con un balance de 60 victorias (39 de ellas por KO), 7 derrotas y 2 empates. El próximo 19 de enero pondrá en juego su cinturón contra Broner en Las Vegas. Un duelo que podría anticipar otro: la revancha del "combate del siglo" que enfrentó en 2015 a Pacquiao con el estadounidense Floyd Mayweather (41 años), que se impuso en la pelea más cara de la historia del boxeo.