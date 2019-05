Pacquiao peleará contra Thurman el próximo 20 de julio

El filipino Manny Pacquiao se enfrentará el próximo 20 de julio con el estadounidense Keith Thurman en una pelea entre los dos campeones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la categoría wélter, anunció este sábado su promotor.

La ciudad donde tendrá lugar el combate no se dio a conocer.

"#TeamPacquiao está de vuelta. El 20 de julio #PacThurman", confirmó el filipino en su cuenta de Twitter.

"A lo mejor Brooklyn, puede que Las Vegas. Será donde Manny Pacquiao quiera. Pelearía con él incluso en Filipinas si debo hacerlo", señaló por su parte el estadounidense.

