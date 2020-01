Panamá gana invicta el torneo Sub-20 de fútbol femenino y clasifica al Premundial

La selección femenina de fútbol de Panamá se impuso el sábado, 8 de agosto de 2015, por marcador 3-0 a Guatemala y ganó invicta la eliminatoria Sub-20 de fútbol femenino, con lo cual se clasificó al Premundial de Honduras que se jugará en el mes de diciembre.El seleccionado nacional jugó una buena segunda mitad, después de un buen primer tiempo de Guatemala. Yassiel Franco sorprendió al minuto 46 a las chapinas y Marta Cox sentenció con un golazo de tiro libre a los 49 y con un penal a los 92.

La clasificación al Premundial de Honduras es más que significativa y especial, puesto que en Panamá no hay una liga federativa de fútbol femenino y la selección del equipo se armó como se pudo.



“Quiero pedirle al Gobierno y a la federación que confíen en estas chicas, necesitamos una liga, en Panamá hay talento y hoy lo demostraron”, dijo la entrenadora Raiza Gutiérrez al final del partido.



Durante su presentación Panamá vino de menos a más. En su debut empató sin goles con Nicaragua, en el segundo choque se derrotó 2-1 a El Salvador, más adelante se le ganó 2-0 a la favorita Costa Rica y este fin de semana cerró con broche de oro al derrotar a Guatemala.



Guatemala clasificaba al Premundial con solo empatar por su mejor diferencia de goles; Panamá, en cambio tenía que ganar.



Las chapinas llegaban también invictas a su partido luego de empatar 1-1 con Costa Rica, derrotar 2-1 a El Salvador y golear 6-2 a Nicaragua.



Guatemala fue muy técnico en el primer tiempo, con mejor trato de balón y jugadoras como Celeste Gatica y Madelyn Ventura que marcaban la diferencia.



Panamá se fue sacudiendo del dominio chapín y comenzó a llegar más con fuerza que orden, donde Marta Cox empezaba a ser protagonista con sus disparos de larga distancia que un par de veces hicieron peligrar la portería de Isabella Cordón.



Con un empate sin goles terminó el primer tiempo, lo que le daba la clasificación parcial a Guatemala.



SEGUNDO TIEMPO



Comenzando el segundo tiempo ingresó por Panamá Keisilyn Gutiérrez por Claudia Dutary.



Panamá sorprendió a Guatemala con un gol de camerino de Yassiel Franco, que en una incursión en el área grande saca un disparo punteado para el primer gol del partido.



Marta Cox anotó el segundo de tiro libre a los 49 minutos. Un gol casi que anunciado por las características de la jugadora y la distancia a la portería.



Panamá fue una tromba en el segundo tiempo ante una Guatemala desdibujada y sorprendida, que no pudo hacer lo que había insinuado en el primer tiempo.



La portera Cordón tuvo un par de intervenciones milagrosas. Guatemala intentó con algunas escaramuzas que no surtieron efecto.



En el minuto 79 fue expulsada la panameña Gilean Romero, pero la desventaja numérica no hizo mella en un equipo nacional inspirado y con mucha fortaleza.



Sobre el primer minuto de reposición le hicieron una falta a Nicole Flores fuera del área que la árbitra Melissa Borjas decretó penal. Marta Cox anotó la falta en un partido que ya estaba decidido.



Alineaciones:



Panamá: Keytin Oglivie; Claudia Dutary (Keisilyn Gutiérrez, 46 m), Katherine Lineth (Estefanía Sala, 88m), Laurie Batista, María Murillo; Nicol Flores, Solemar Ortiz, Ariadna Stuart, Gilean Romero, Marta Cox, Yassiel Franco (Rosario Vargas, 93 m). DT. Raiza Gutiérrez.



Guatemala: Isabella Cordón, Didra Granda, Pamela Monterroso, Jeniffer Barrios (Ana Pérez, 73 m), Aisha Solórzano, Alison Abigaíl, Kellin Mayen, Andrea Rabanales, Madelyn Ventura, Celeste Gatica, Alida Argueta. DT: Benjamín Monterroso.



Árbitra: Melissa Borjas (Honduras).



Estadio: Maracaná de El Chorrillo.