Panamá cae en casa ante Argentina

La selección de baloncesto de Panamá tuvo buenos momentos ofensivos, pero no cerró fuerte y al final perdió 68-59 ante Argentina, en partido correspondiente al grupo A de la eliminatoria para el Mundial de China 2019.

Los nueves puntos de diferencia en el marcador final, en la Arena Roberto Durán de la capital istmeña, no reflejan lo reñido que fue el partido y con un equipo panameño que en el último período logró tomar la delantera por un punto.

Panamá, dirigida por el técnico español Manuel Hussein, empezó ganando el duelo, pero el cuadro argentino reaccionó y conservó la delantera en buena parte del encuentro. Cuando se fueron al descanso de medio tiempo los sudamericanos ganaban por tres puntos, 32-29.

.@TONY22BISHOP goes all the way for @FePaBa 🇵🇦! ✨

