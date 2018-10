Panamá cae en penaltis y tiene que ir al repechaje

La selección femenina de fútbol de Panamá cayó este miércoles 17 de octubre, en la ronda de penaltis ante Jamaica 4-2 (2-2 en el tiempo reglamentario) y no pudo clasificar de forma directa a la Copa del Mundo de Francia 2019.

El equipo panameño termina en el cuarto lugar del certamen premundial de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), que se jugó en Estados Unidos.

Este puesto le da el derecho de jugar ante Argentina en un repechaje de ida y vuelta en noviembre próximo para intentar conseguir el pase al Mundial. Se informó que esto sería entre el 5 y 13 de noviembre, la vuelta se jugará en Panamá.

Estados Unidos y Canadá, finalistas del Premundial de la Concacaf, al igual que Jamaica clasifican de forma directa al Mundial.

Las panameñas se repusieron de dos marcadores adversos para empatar las acciones y luchar hasta el final en la ronda de penaltis, que favoreció a las jamaicanas, que fueron efectivas en sus remates.

Khadija Shaw marcó el primer tanto del equipo jamaicano al minuto 14 de juego.

13’ ¡Gol de Jamaica! Shaw abre el marcador con un cabezazo espectacular para darle a Jamaica una ventaja de 1-0 sobre Panamá. 13’ Goal Jamaica! Shaw goes up and smashes a header to give Jamaica a 1-0 lead over Panama. #CWC | @jff_footballpic.twitter.com/tT2Bb1C0gZ — Concacaf (@Concacaf) 17 de octubre de 2018

Panamá logró el empate con Natalia Mills al 74. Así terminó el partido en los primeros 90 minutos y se tuvieron que ir a dos tiempos extras.

74’ Goal Panama! Mills scores the equalizer that keeps their @FIFAWWC dream alive! 74’ Gol de Panamá! Mills empata el partido con un disparo al segundo palo que mantiene viva la esperanza de su primera clasificación al mundial!#CWC | @fepafut | @jff_footballpic.twitter.com/nHpGKZSk1I— Concacaf (@Concacaf) 17 de octubre de 2018

Cuando se jugaban cinco minutos del alargue (95), Jody Brown volvió a poner arriba a Jamaica.

95’ Goal Jamaica! Brown with her first goal tonight, as they look to become the first Caribbean nation to qualify for a @FIFAWWC! 95’ Gol de Jamaica! Brown marca su primer gol de la noche donde buscan ser el primer país Caribeño en clasificar al mundial!#CWC | @jff_footballpic.twitter.com/sItKUqTTh1 — Concacaf (@Concacaf) 17 de octubre de 2018

Pero la respuesta canalera llegó al 115 con Lineth Cedeño para el 2-2.

115’ Goal Panama! Cedeño keeps the Panamanian dream alive with a lovely chip to equalize in the final minutes of extra time! 115’ Gol de Panamá! Cedeño mantiene vivo el sueño Panameño con un golazo en los minutos finales de tiempo extra!#CWC | @fepafut | @jff_footballpic.twitter.com/7S5sUhmyRW— Concacaf (@Concacaf) 17 de octubre de 2018

Tras el pitazo final, en la ronda de penaltis se decidió todo y ahí las jamaicanas fueron precisas en la cancha del Toyota Stadium de la ciudad estadounidense de Frisco (Texas).

Los cuatro disparos acertados por Jamaica los marcaron Christina Chang, Deneisha Blackwood, Ashleigh Shim y Dominique Bond-Flasza.

Por Panamá lo hicieron Yomira Pinzón y Erika Hernández. Los disparos de Lineth Cedeño y Kenia Rangel fueron atajados por la portera Nicole Mcclure, quien ingresó al partido al minuto 120 por la titular, Sydney Schneider. Este cambio le funcionó al cuerpo técnico jamaicano.