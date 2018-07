Panamá suma medallas de bronce

Panamá sumó este miércoles tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se desarrollan en la ciudad colombiana de Barranquilla, al obtener la medalla de bronce en la disciplina del tiro.

Las preseas de bronce se consiguieron en tiro y karate.

En la especialidad de pistola de aire de 10 metros por equipos. La representación istmeña estuvo a cargo de Juan Campos, Ricardo Chandeck y David Muñoz.

El trío panameño terminó en la tercera posición con una puntuación de mil 680.

La medalla de oro fue para Cuba con mil 686 y la de plata para Guatemala por mil 684.

El panameño Campos está en la final individual.

Por su parte, en ala categoría de los -55 kilogramos, Alanis Carrera cayó en semifinales ante Nemesis Navarrete (Venezuela), pero se aseguró la de bronce.

Otro medallista de bronce fue Alberto Gálvez, quien fue superado en semifinales por el cubano Maikel Noriega, en los -67 kilogramos.

OTROS RESULTADOS

El Comité Olímpico de Panamá (COP) informó que el karateca Héctor Cención quedó eliminado en la primera ronda, tras perder sus tres duelos en la modalidad kata.

“Ha sido un día difícil. No me pude adaptar a la superficie, tenía muchos desniveles. También me tocó el grupo más duro”, expresó Cención en el reporte de COP.

En el medallero general, Panamá acumula cincoo medallas. La de oro la ganó el nadador Edgar Crespo en los 50 metros pecho, la de plata la atleta de taekwondo Carolena Carstens en los 53 kilogramos y ahora las de bronce con el equipo de pistola de aire de 10 metros y las dos del karate.