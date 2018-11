Panameño Donald Lee tira un juego perfecto en el Mundial de boliche

El panameño Donald Lee tiró este jueves un juego perfecto en la 54 Copa Mundial de Boliche, que se está disputando en Las Vegas, Estados Unidos.

El 300 del panameño lo ayudó a posicionarse entre los 24 mejores de la categoría scratch individual adulto, en el que participan 81 jugadores del mundo.

Su proeza la consiguió en su tercer juego y terminó su jornada con 4 mil 978 pines derribados y un promedio 207.42.

The players at the 2018 @BowlingWorldCup came ready to bowl today for the final day of qualifying at Sam’s Town.

Check out the final two shots of this 300 game from Donald Lee of Panama.

It was the second perfect game of the day for the men and the third overall. pic.twitter.com/WggvKV4bsu