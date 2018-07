Panameño Miguel Amaya en el Juego de las Futuras Estrellas

El receptor panameño Miguel Amaya formará parte del equipo del Resto del Mundo, que jugará ante el equipo de Estados Unidos, este domingo en el Juego de las Futuras Estrellas, que se celebrará en el Nationals Park de Washington, Estados Unidos.

Amaya pertenece a la organización de los Cachorros de Chicago y fue firmado en 2015.

Será el único panameña en la cita, prevista para disputarse a las 3:00 p.m., como parte de las actividades del 89 Juego de Estrellas, el 17 de julio.

Esta será la edición número 20 del Juego de las Futuras Estrellas.

A continuación, los equipos completos de ambas escuadras para la edición del 2018, según MLB.com

Manager para el Equipo del Mundo

David Ortiz, director

Lanzadores (9)

Enyel De los Santos (Filis), Lehigh Valley IronPigs, Triple-A, R.D.

Yoan López (D-backs), Jackson Generals, Doble-A, Cuba

Kiernan Lovergrove (Indios), Akron RubberDucks, Doble-A, Sudáfrica

Jesús Luzardo (Atléticos), Midland RockHounds, Doble-A, Venezuela

Bryan Mata (Medias Rojas), Salem Red Sox, Clase A, Venezuela

Lewis Throrpe (Mellizos), Chattanooga Lookouts, Doble-A, Australia

Jesús Tinoco (Rockies), Hartford Yard Goats, Doble-A, Venezuela

Alex Wells (Orioles), Frederick Keys, Clase A, Australia

Receptores (3)

Miguel Amaya (Cachorros), South Bend Cubs, Clase A, Panamá

Franciso Mejía (Indios), Columbus Clippers, Triple-A, R.D.

Keibert, Ruíz (Dodgers), Tulsa Drillers, Doble-A, Venezuela

Jugadores de Cuadro (6)

Yordan Álvarez (Astros), Corpus Christi Hooks, Doble-A, Cuba

Luis García (Nacionales), Hagerstown Suns, Clase A, R.D.

Andrés Giménez (Mets), St. Lucie Mets, Clase A, Venezuela

Dawel Lugo (Tigres), Toledo Mud Hens, Triple-A, R.D.

Fernando Tatis (Padres), San Antonio Missions, Doble-A, R.D.

Luis Urías (Padres), El Paso Chihuahuas, Triple-A, México

Jardineros (7)

Rando Arozarena (Cardenales), Memphis Redbirds, Triple-A, Cuba

Luis Basabe (White Sox), Birmingham Barons, Doble-A, Venezuela

Yusniel Díaz (Dodgers), Tulsa Drillers, Doble-A, Cuba

Seuly Matías (Reales), Lexington Leyends, Clase A, R.D.

Heliot Ramos (Gigantes), Augusta GreenJackets, Clase A, P.R.

Jesús Sánchez (Rays), Charlotte Stone Crabs, Clase A, R.D.

Leody Taveras (Rangers), Down East

Roster de EU 2018

Manager Equipo de EU

Torii Hunter, director

Lanzadores (10)

Shaun Anderson (Gigantes), Richmond Flying Squirrels, Doble-A

Dylan Cease, (White Sox), Birmingham Barons, Doble-A

Hunter Green (Rojos), Dayton Dragons, Clase A

Dakota Hudson (Cardenales), Memphis Redbirds, Triple-A

Mitch, Keller (Piratas), Indianapolis Indians, Triple-A

Matt Manning (Tigres), Lakeland Flying Tigers, Clase A

C.D. Pelham (Rangers), Frisco RoughRiders, Doble-A

Justus Sheffield (Yankees), Scranton/WB RailRiders Triple-A

Forest Whitley (Astros), Corpus Christi Hooks, Doble-A

Kyle Wright (Bravos), Mississippi Braves, Doble-A

