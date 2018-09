Panameños Araúz y Saldaña se coronan en ligas menores

Los jugadores panameños Jonathan Araúz y Abdiel Saldaña celebraron ayer la conquista del título en la Liga de Carolina cuando su equipo Buies Creek, sucursal de los Astros, superó al Potomac (Nacionales) 2-1.

Este nivel de las ligas menores es de la Clase A Avanzada y los istmeños terminan una intensa temporada 2018.

Araúz, quien jugó en el campo corto en la final, remolcó la carrera de la victoria de su novena con un elevado de sacrificio en la entrada número 11.

Then Jonathan Arauz ends it and madness ensues: pic.twitter.com/t7V8ARohwn