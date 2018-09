Con paliza, Patriots propinan primera derrota a Dolphins

Tom Brady lanzó para 274 yardas y tres touchdowns y los Patriots propinaron a Miami su primera derrota de la temporada al vencerlos este domingo 38-7 en Nueva Inglaterra.

Los Patriots impidieron que los Dolphins se pusieran 4-0 por primera vez desde su última temporada bajo el mando del entrenador Don Shula, miembro del Salón de la Fama, en 1995.

Brady mejoró su foja a 15-1 como quarterback titular contra Miami.

Sin embargo, Nueva Inglaterra perdió a uno de sus mejores jugadores durante el encuentro. El tight end Rob Gronkowski, uno de los blancos favoritos de Brady, dejó el juego en el tercer cuarto por una lesión en el tobillo derecho y no regresó.

Fue algo que afectó ligeramente una tarde en que Nueva Inglaterra mostró la clase de consistencia tanto en la ofensiva como en la defensiva que le había faltado en las derrotas seguidas contra Jacksonville y Detroit. Desde 2002, los Patriots tienen una foja de 7-0 tras derrotas consecutivas.

El running back James White terminó con un touchdown por tierra y otro por aire, mientras que el running back novato Sony Michel acarreó el balón 25 veces para 112 yardas y el primer touchdown de su carrera.

BEARS APLASTAN A BUCKS

Mitchell Trubisky lanzó seis pases de anotación, la mayor cifra en su carrera, y los Bears de Chicago, líderes del Norte de la Conferencia Nacional, arrollaron 48-10 a los Buccaneers de Tampa Bay.

Los Bears (3-1) hilaron su tercera victoria consecutiva, en un duelo en que Trubisky ofreció el tipo de actuación que vislumbraba el gerente general Ryan Pace el año pasado, cuando canjeó un lugar en el draft para hacerse de los servicios del codiciado quarterback, como la segunda selección general.

JAGUARS DOMINAN

Blake Bortles lanzó dos pases de touchdown, incluido uno de 67 yardas a Donte Moncrief, en una jugada de 67 yardas, para que los Jaguars de Jacksonville se impusieran 31-12 sobre los Jets de Nueva York.

Bortles finalizó con 388 yardas por aire, la mejor cifra en su carrera. Rebasó las 375 por segunda ocasión en tres duelos.

COWBOYS GANAN CON GOL DE CAMPO

Brett Maher conectó un gol de campo de 38 yardas en los segundos finales para darle a los Cowboys de Dallas un triunfo el domingo por 26-24 sobre los Lions de Detroit.

El cuarto gol de campo de Maher en el partido fue preparado por un pase completo de 34 yardas de Dak Prescott al running back Ezekiel Elliott en un largo pase después que Matthew Stafford había puesto a los Lions al frente con un pase de 38 yardas de touchdown a Golden Tate, la segunda vez que conectaban para anotación en el juego.