Pau Gasol confirma que no estará en el Mundial de China

El pívot español de los Milwaukee Bucks Pau Gasol confirmó este miércoles que, debido a su operación en un pie, no estará en el Mundial de China y confía en poder jugar con la selección española en Tokio-2020, si se clasifica para los Juegos Olímpicos.

"Debido a la operación y a mi lesión no voy a poder estar en este Mundial de China, pero aún así estaré apoyando al equipo, deseando que hagan un gran campeonato y siempre estando cerca de ellos", dijo Gasol, en un video difundido por los medios españoles.

"Este verano va a ser difícil porque me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros. Para mí la selección es algo.. siempre ha sido muy importante", añadió el pívot español.

Gasol confirmaba así algo ya adelantado el pasado 14 de mayo por el seleccionador de España, Sergio Scariolo, cuando afirmó al diario AS que el pívot español "va a ser una baja tremenda".

"Su baja es un mazazo porque es un jugador histórico y, en términos de liderazgo, mucho más", añadió Scariolo.

Gasol se sometió el 9 de mayo a una operación para poner remedio a una fractura por estrés en el hueso navicular de su pie izquierdo, con lo que se pierde el resto de los playoffs de la NBA y el Mundial, que se celebra del 31 de agosto al 15 de septiembre.

Sin embargo, rechazó que, a sus 38 años, esté pensando en una retirada y apuntó a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

"Ojalá que nos clasifiquemos para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar con el equipo", dijo Gasol, que afirmó entender las especulaciones sobre una eventual retirada.

"Es normal que haya ciertas especulaciones cuando llegas a una cierta edad", dijo Gasol, añadiendo, no obstante, que "me encanta lo que hago, me encanta seguir jugando y esta operación es precisamente para seguir jugando al baloncesto al máximo nivel".