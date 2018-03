Paul opaca a Westbrook y Rockets llegan a 16 victorias consecutivas

El armador Chris Paul opacó este martes al también estelar Russell Westbrook y sus Houston Rockets vencieron a los Oklahoma City Thunder 122-112 para su victoria número 16 consecutiva en la NBA.

Paul anotó 25 puntos y su compañero James Harden, líder anotador de la temporada, lo hizo con 23 tantos y 11 asistencias, mientras que Trevor Ariza agregó 15 cartones para los Rockets, que están en la segunda racha ganadora más larga en la historia de la franquicia.

