Pelicans logran pase a 'playoffs' al vencer a Clippers

Anthony Davis anotó 28 puntos, Nikola Mirotic firmó un doble-doble y los Pelicans de Nueva Orleans derrotaron este lunes 113-100 a los Clippers de Los Ángeles para lograr su primer boleto a los playoffs en tres temporadas.

Mirotic terminó con 24 tantos y 16 rebotes en la cuarta victoria al hilo de los Pelicans. Esta será la segunda vez que Nueva Orleans dispute la postemporada en siete años y logró clasificarse sin su astro DeMarcus Cousins, que dijo adiós a la temporada el 28 de enero al sufrir una lesión en el talón de Aquiles.

Mirotic (24 PTS, 16 REB) continued his hot play to help the @PelicansNBA to a playoff berth! #DoItBigpic.twitter.com/R2hUFC5ciO