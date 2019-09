Perlo dice que el CAI también sueña con llegar a las semifinales

El técnico del CAI, Francisco Perlo, dijo este lunes en conferencia de prensa que "Saprissa como todo equipo grande y de jerarquía va a venir a intentar atacarnos. Creo que ellos tienen esa responsabilidad de ser el equipo llamado a estar en semifinales, pero allá se dieron cuenta de que nosotros tenemos lo mismo que ellos".

En declaraciones que reprodujo el portal de Bitácora Deportiva, el entrenador venezolano sabe de la responsabilidad que tiene el equipo después del buen partido en la ida, que perdieron con un penal sobre el final del encuentro (3-2). Para el encuentro de vuelta Perlo espera que el equipo esté tranquilo.

"También queremos estar entre los mejores cuatro, pero lo que nos hace inteligentes es saber contra quién estamos jugando y tenemos que tener los pies sobre la tierra", dijo el entrenador en víspera del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Concacaf.

¡TODO SE DEFINE EN CASA! 📆 1 de Octubre 🆚 Saprissa 🏟 Agustín Sánchez ⏰ 9:00 PM (🇵🇦) 🏆 CONCACAF #⃣ #SomosCAI 📺 Fox Sport / ESPN pic.twitter.com/20pkpCbtxD — C. A. I. (@CAIPanama) September 30, 2019

"CAI ha demostrado que como equipo ante la adversidad ha sabido estar a la altura", dijo el entrenador del actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que asumió el liderato del torneo Apertura el pasado fin de semana tras derrotar 2-0 al Atlético Chiriquí el sábado, en el Agustín Muquita Sánchez, el recinto en el que este martes espera hacer historia frente al fuerte equipo costarricense (9:00 p.m.).

Frente a esta situación de jugar dos torneos casi que a la vez, Perlo señaló que "tenemos ausencias de jugadores habituales los fines de semana, pero tenemos una plantilla bastante amplia donde todos están preparados para asumir el reto el día de mañana."

El CAI tendrá algunas ausencias para el segundo partido entre ellas la de Omar Browne, que terminó expulsado sobre el final del partido de ida.

Tras 10 jornadas disputadas tomamos el liderato de la categoría mayor, con 20 puntos en 10 jornadas #EstoEsCAI🖤🖤 pic.twitter.com/99Cl5yddMl — C. A. I. (@CAIPanama) September 30, 2019

Perlo recordó que "conversé con él (Omar Browne), no inmediatamente cuando acabó el partido, porque hay cosas que no se deben hablar en caliente. Pero no solo con él, hablé con el grupo sobre situaciones en la que no se puede caer, menos donde hay que estar tranquilos.”

También se refirió a otras ausencias para mañana. “Hemos intentado en la semana de recuperar a Gerardo Negrete y Omar Córdoba que para el día de mañana no van a estar en la nómina titular", mencionó el entrenador suramericano.

Durante la conferencia de este lunes en la mañana, el jugador Gustavo Bolívar señaló que "el equipo se ha caracterizado por salir a buscar el partido desde el primer minuto, y esta vez no puede ser la excepción. Juegue quien juegue debemos tener la mentalidad de que tenemos que salir a ganar el partido.”

Mientras CAI llega como líder de la LPF, su rival lo hace como segundo lugar de la liga costarricense, en el que además de buscar el pase para las semifinales de la Liga Concacaf, será una rivalidad entre los mejores de los campeonatos de fútbol de los dos países.