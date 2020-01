Pincay Jr.: 'El éxito me hacía ir por más'

RECUERDOS DE UNA LEYENDA PANAMEñA

Han pasado 12 años desde que Laffit Pincay Jr. se retiró como jinete, pero ese legado de trabajo, sacrificio y entrega por ser un gran atleta están presentes en la historia del deporte mundial, una historia con raíces en la hípica.

“Miro para atrás y digo: ‘no sé cómo hice esto’, no fue fácil, pero siempre me propuse superarme”, expresó Pincay Jr. en una reciente visita a Panamá.

"Para mí fue mucho sacrificio con el peso y la dieta. También tuve muchas caídas muy feas. Tuve la suerte que nunca me ha pasado nada malo”.



Laffit Pincay Jr.

Considerada como una de las actividades deportivas más peligrosas, el Corsario de las pistas se mantuvo activo cerca de 38 años, hasta que una caída lo retiró.

En su sangre está el gen del atleta, el nacido para triunfar en el deporte. Fue selección de béisbol de Panamá, pero por su baja estatura le recomendaron cambiar de deporte.

“Me encantaba el béisbol, era mi sueño; cuando me dijeron que iba a ser muy pequeño para ser beisbolista, me decepcioné mucho. Pero tenían razón. A la edad de 15 años se me metió más la idea de ser jinete como mi padre”. “Y decidí ir al hipódromo, y claro, tuve que pelear con mi mamá para que me dejara ir”.

Un atleta de 5 pies 1 pulgada, ideal para montar caballos, y así fue. En 1965 empieza su sueño logrando al año siguiente viajar a Estados Unidos, oportunidad que aprovechó al máximo.

“Para mí fue mucho sacrificio con el peso y la dieta. También tuve muchas caídas muy feas. Tuve la suerte que nunca me ha pasado nada malo, solo al final de mi carrera”, recordó.

El exjinete, que ahora en parte de su tiempo libre da charlas de motivación en Estados Unidos, resaltó que el sacrificio lo hizo porque amaba el deporte.

“A pesar que tenía que limitarme y no hacer ciertas cosas que me gustaban, sufrí mucho en esa manera. Pero el éxito me hacía seguir adelante. Tuve mucho éxito, pero mucho, y mientras lo tenía quería hacer más. Mientras más éxito tenía, más me cuidaba”, afirmó Pincay.

Sostuvo que en su caso, él no celebraba sus éxitos, no podía ir a comer y tomarse un trago, “porque sabía que al día siguiente la iba a pagar”. “Eso me limitaba a no divertirme como yo hubiera querido hacerlo”.

Sin embargo, llegó el día de decir adiós. El 29 de abril de 2003 confirmó su retiro tras las lesiones que sufrió luego de una caída cuando montaba en el Hipódromo de Santa Anita el 1 de marzo de ese año.

Estaba sobre los lomos del ejemplar "Trampus Too", que tropezó con otro equino y el panameño rodó. No parecía algo serio, pero tras semanas de evaluaciones le recomendaron no seguir la actividad.

Pincay Jr., de 68 años, le recuerda a los nuevos talentos que para tener éxito hay que sacrificarse y no solo se trata de estar en condiciones físicas, sino también mentalmente.

ALGUNOS NÚMEROS

Laffit Pincay Jr. se apuntó la estadística estadounidense por ganancias en las temporada de 1970 a 1974, de forma seguida, 1979 y 1985 y fue el mejor en victorias en 1971 con 380.

Fue exaltado al Salón de la Fama de la Hípica en 1975 y se retiró con 9 mil 530 victorias. Este récord fue superado en 2006 por Russell Baze.

De las tres carreras de la triple corona estadounidense, el panameño se ganó el Derby de Kentucky en 1984 con el ejemplar ‘Swale’. Ese mismo año, con el mismo caballo, ganó su tercer Belmot Stakes de forma seguida. En 1982 lo hizo con ‘Conquistador Cielo’ y en 1983 sobre ‘Caveat’.