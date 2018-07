Polémica en la gira del Barça: hombres en primera clase, mujeres en turista

La gira conjunta de pretemporada de los equipos masculino y femenino del FC Barcelona se vio envuelta por la polémica debido a que los hombres viajaron a Estados Unidos en clase preferente y las mujeres en turista.

Los medios deportivos españoles se hacían este jueves eco de la polémica apuntada por la cuenta de Twitter @BarcaWomen tras la publicación de una fotografía entre los capitanes del equipo masculino y las del femenino en el avión.

In this piece by Carme Barceló, it is opined that releasing a photo of the 4 captains – Sergi, Marta, Denis & Vicky - standing in Business Class was a poor decision by the club. https://t.co/TM7jnQe2WHpic.twitter.com/uVzrR0udCx