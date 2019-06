Polémica en selección ecuatoriana, jugador afirma que Bolillo Gómez lo expulsó

El extremo Renato Ibarra dijo este lunes que el entrenador de Ecuador, Hernán Darío Gómez, lo expulsó de la Tricolor en la Copa América de Brasil-2019, luego de que el técnico colombiano afirmara que se retiró de la competición de común acuerdo con él.

"Él se acercó a la habitación mía (...), me comentó que no me veía bien en los entrenamientos, que estaba un poco amargado, no sé con qué intención dijo esas cosas y él ahí decidió darme de baja, yo nunca abandoné la selección", aseguró el jugador del América de México a la radio Mundo Deportivo de Ecuador.

"Yo tampoco voy a estar donde no me quieran tener", agregó el atacante de 28 años.

Bolillo Gómez puso en entredicho el domingo que Ibarra estuviera lesionado del tobillo, una supuesta molestia que lo marginó de la caída 2-1 ante Chile el viernes, y que tras hablar con el jugador habían decidido que se retirara de la Copa América.

"Me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga", apuntó el DT en la rueda de prensa previa al duelo de este lunes ante Japón en Belo Horizonte.

Antes del juego ante La Roja, Bolillo había puesto en duda la presencia del atacante en el duelo ante los nipones en el estadio Mineirao por la molestia física.

Ibarra aseguró que desde la concentración ecuatoriana en Miami, Estados Unidos, donde se prepararon para la Copa América, sentía dolores en un tobillo en el que había sufrido una fractura.

Antes del cotejo contra los chilenos tuvo un choque con el lateral Cristian Ramírez y se resintió. Entonces decidió "parar dos días", afirmó.

Ibarra se mostró "agradecido" con Gómez por hacerlo parte de su proceso, pero aseguró que difícilmente volverá a la Tricolor mientras el colombiano esté al mando.

"Va a ser complicado para mí volver a la selección mientras el técnico Bolillo esté allí", dijo al programa radial El VBar de Colombia.

El atacante no alcanzó a debutar en esta edición de la Copa América, aunque ha disputado 43 partidos con su selección y ha anotado 1 gol.

Ecuador se juega ante Japón el paso a cuartos de final en el cierre del grupo C. Los andinos tienen la oportunidad de pasar como mejor terceros en caso de ganarle a los subcampeones de Asia, pese a haber caído 4-0 frente a Uruguay y 2-1 contra Chile.