Popovich alarga su cadena de triunfos históricos en la NBA

El estelar DeMar DeRozan anotó 26 puntos, capturó 7 rebotes y 9 asistencias, y los San Antonio Spurs derrotaron este lunes a los Detroit Pistons 119-107, para la victoria número mil 221 del técnico Gregg Popovich en la NBA.

Popovich está empatado ahora en el tercer lugar de la lista de todos los tiempos, con Jerry Sloan, solo detrás de Don Nelson y Lenny Wilkens.

Una carrera ofensiva de 23-2 que abarcó partes del primer y segundo parciales colocó a los Spurs al frente 45-33 y poco después se fueron al descanso del medio tiempo arriba 59-51.

Los Spurs siguieron aumentando su ventaja y al terminar el tercer cuarto vencían a los Pistons 84-73.

LaMarcus Aldridge secundó a DeRozan en el ataque con 25 puntos, mientras que por los 'Pistones' destacaron el también estelar Blake Griffin, que anotó 34 tantos, y su compañero Andre Drummond, que totalizó 19 cartones y 14 balones recuperados en la lucha rebotera.

San Antonio, que había perdido al alero Rudy Gay (torcedura muñeca izquierda), ganó su quinto partido consecutivo, al tiempo que Detroit encajaba el séptimo revés en los últimos nueve encuentros.

Para Popovich también fue la victoria número 518 en la carretera, para romper un empate con Nelson por el segundo puesto en la lista histórica. Ahora está dos detrás del líder, Pat Riley.

Los Spurs visitarán este miércoles a los Memphis Grizzlies y los Pistons ese mismo día a Los Angeles Lakers.

HARDEN Y CAPELA AYUDAN A LOS ROCKETS

En Houston, el astro James Harden anotó 32 puntos y el suizo Clint Capela agregó 31 tantos y los anfitriones Rockets vencieron así a los Denver Nuggets 125-113.

